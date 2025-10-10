Homem é preso em flagrante após matar motociclista a tiros em Parauapebas (PA)

Foto: Reprodução | Após o crime, Sérgio tentou fugir a pé, abandonando a motocicleta e jogando a arma de fogo ao chão.

Na noite da última quinta-feira (09), a Polícia Militar de Parauapebas, por meio do 23º Batalhão, prendeu em flagrante o suspeito de um homicídio ocorrido na Rua Pedro Trindade, esquina com a Rua da Torre, área central da cidade.

A ação foi registrada por volta das 23h45, quando a guarnição da VTR 2330, composta pelo Cabo PM Soares e o Soldado PM Valério, ambos lotados no 17º Pelotão do 23º BPM, realizava rondas ostensivas de rotina nas proximidades do antigo terminal rodoviário.

Segundo o boletim policial, os militares presenciaram o exato momento em que o acusado, identificado como Sérgio da Silva Noronha, conhecido pelo apelido de “Grego”, efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima Mikael Monteiro da Silva, de 25 anos.

Mikael conduzia uma motocicleta BMW/R1250GS branca (placa PBX5D10), quando foi surpreendido pelo criminoso, que estava em uma Honda Bros preta sem placa.

Os disparos, realizados com um revólver calibre .357 Magnum, atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local. Um passageiro que estava na garupa, identificado como Lucas Gabriel Alves de Sousa, não foi atingido.

Após o crime, Sérgio tentou fugir a pé, abandonando a motocicleta e jogando a arma de fogo ao chão. Os policiais realizaram acompanhamento tático e conseguiram alcançar e prender o suspeito poucos metros à frente.

Durante a ação, foram apreendidos:

• 01 revólver Ruger .357 Magnum

• 02 munições intactas calibre .357

• 04 estojos deflagrados calibre .357

• 01 celular Samsung azul

• 01 iPhone branco

Diante dos fatos, Sérgio foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde foi autuado por homicídio. A PM destacou que foi necessário o uso de algemas, visando garantir a integridade física do preso e da guarnição durante o transporte.

