HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE POR FURTO DE TRANSFORMADOR EM ALTAMIRA

(Foto: Reprodução) – Um homem foi preso em flagrante por furto de um transformador de energia elétrica na tarde desta quarta-feira (11), em Altamira, Sudoeste do Pará.

A prisão ocorreu por volta das 12h, assim que a balsa do Assurini atracou na cidade, após a travessia do rio Xingu.

De acordo com a polícia, o suspeito transportava o equipamento de forma irregular e não apresentou qualquer comprovação sobre a origem do transformador. A abordagem foi realizada por policiais civis que já monitoravam a chegada da balsa e suspeitavam da carga transportada.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O transformador foi apreendido e passará por perícia para identificação da origem.

Furtar equipamentos da rede elétrica, como transformadores, é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A pena pode chegar a oito anos de reclusão, além de multa, especialmente quando envolve o rompimento de obstáculos ou prejuízo a serviço público essencial — como o fornecimento de energia.

Casos como esse geram grandes transtornos à população, deixando comunidades sem luz e colocando em risco a segurança das instalações. A Polícia Civil segue investigando se há outras pessoas envolvidas no esquema.

Fonte: Letícia Fiuza, g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/16:47:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...