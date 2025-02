Homem é preso em flagrante por furto em residência em Novo Progresso

Foto: Reprodução/46°BPM | Na tarde deste domingo, 9 de fevereiro de 2025, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de furto em uma residência no bairro Otávio Onetta, em Novo Progresso.

De acordo com as autoridades, a operação foi acionada por volta das 11h00min via Central PM, após denúncia de um furto ocorrido em uma casa localizada atrás do prédio da Escola Técnica. Ao chegarem ao local, os policiais constataram o crime, mas o suspeito já havia fugido.

Após análise de imagens de câmeras de segurança, o indivíduo foi identificado como Josiel P. A. d. O. Em rondas pelo bairro Santa Luzia, uma equipe policial localizou o suspeito, que confessou o crime e indicou o local onde havia escondidos os objetos furtados.

Diante das provas e da materialidade do crime, Josiel foi encaminhado à Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias da população para a rápida atuação das forças de segurança.

