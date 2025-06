Homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma em Marabá

A 21ª Seccional de Polícia Civil de Marabá | Foto: Portal Debate

Durante a revista, os agentes encontraram com ele um revólver calibre 38, contendo duas munições intactas.

Antônio Glaydson Martins de Sousa, de 29 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na manhã de quinta-feira (26/6), no bairro Liberdade, núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. A prisão ocorreu após ele tentar fugir de uma abordagem dos agentes da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na área.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil, a equipe percebeu uma atitude suspeita e tentou abordar Antônio, que correu e resistiu à prisão. Após uma breve perseguição, ele foi detido. Durante a revista, os agentes encontraram com ele um revólver calibre 38, contendo duas munições intactas.

Encaminhado à delegacia, Antônio Glaydson Martins de Sousa foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, conforme o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/14:50:59

