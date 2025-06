Homem é preso em flagrante por violação sexual mediante fraude em Rurópolis (PA)

Foto: Reprodução | Suspeito enganou jovem com promessas falsas e se recusou a pagar o valor combinado após relação sexual.

Um homem identificado como Marilson de Souza Ferreira foi preso em flagrante no município de Rurópolis, no sudoeste do Pará, acusado de violação sexual mediante fraude, após enganar uma jovem com promessas falsas para obter vantagem sexual.

Segundo informações, o suspeito afirmou à vítima que havia feito fortuna em um garimpo, conquistando sua confiança. Após consumirem bebidas alcoólicas juntos, os dois mantiveram relações sexuais. No entanto, ao final, Marilson revelou que não tinha dinheiro para pagar nem as bebidas nem o valor previamente combinado, que totalizava R$ 750,00.

A vítima procurou uma base da Polícia Militar, e uma guarnição do 117° Batalhão foi deslocada até o local indicado — o Bar do Raimundo, situado em frente ao campo de futebol da cidade. No estabelecimento, os policiais encontraram o suspeito, que confessou não ter condições de quitar a dívida.

Diante da confissão e das evidências, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de violação sexual mediante fraude e crime contra a dignidade sexual, conforme previsto na legislação penal brasileira. Marilson foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso acende um alerta sobre a importância do consentimento válido nas relações sexuais, ressaltando que o uso de engano ou mentira para obter vantagem sexual configura crime previsto em lei.

