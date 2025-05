Homem é preso em flagrante suspeito de matar a mulher e a filha de 5 anos

Foto: Redes Sociais | Crime foi cometido na casa em que a família vivia em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho (SP).

Vítimas serão veladas na Bahia, terra natal da família.

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (23) suspeito de matar a mulher e a filha de 5 anos a facadas dentro da casa da família em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho (SP), na região de Ribeirão Preto (SP).

Edson Silva de Oliveira, de 37 anos, foi detido pela Polícia Militar logo após o crime e confirmou, sem a presença de um advogado, aos policiais, que é o autor das facadas que resultaram na morte da esposa dele, Valdirene Lopes de Oliveira, de 34 anos, e Vanessa Lopes de Oliveira, de 5 anos.

Edson foi levado para a cadeia pública de Pradópolis (SP). O caso será investigado como homicídio e feminicídio qualificado.

Depois da liberação do Instituto Médico Legal (IML), os corpos das vítimas serão transferidos para a Pindobaçu (BA), terra natal da família, onde elas devem ser veladas e sepultadas.

Um outro filho do casal, de 17 anos, está sob os cuidados do Conselho Tutelar de Sertãozinho e foi acolhido por um professor da escola dele, antes de também ser transferido para a Bahia.

Mãe e filha mortas a facadas

O crime ocorreu na Rua Visconde do Rio Branco, por volta das 21h. Segundo o boletim de ocorrência, ao confirmar as facadas, Edson disse que tudo começou após uma discussão com a esposa.

Ele afirmou que, em determinado momento, a mulher pegou uma f@ca e o feriu no pescoço e que, na sequência, ele partiu para cima dela, tomou o objeto e com ele começou a g*lpeá-la.

O suspeito também afirmou que a criança acabou atingida ao tentar proteger a mãe das facadas. Edson também afirmou, segundo a PM, que ao ver a filha morta, voltou a esf@quear a esposa, por culpá-la pelo que havia acontecido. O suspeito ainda relatou que, depois disso, deixou a f@ca sobre uma pia.

A PM, que encontrou o suspeito assim que chegou, preservou o local do crime para realização da perícia e o levou, por risco de revolta de moradores da vizinhança.

Edson chegou a ser atendido em uma unidade de pronto atendimento antes de ser levado para a delegacia e para a cadeia.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/12:00:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...