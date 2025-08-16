Homem é preso em Novo Progresso por porte ilegal de arma e embriaguez ao volante

Foto: Reprodução | Na madrugada deste sábado (16), por volta de 1h, a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em Novo Progresso (PA).

A guarnição realizava rondas pelo bairro Santa Luzia, nas proximidades do “Peixotinho”, quando visualizou um veículo Renault branco, placa OLY-9F05, conduzido em zigue-zague. Na abordagem, foi identificado o condutor como Genilson M. d. A.

Durante a busca, os policiais encontraram no porta-luvas uma pistola Taurus PT 638 PRO calibre .380, municiada com sete cartuchos intactos. Além disso, havia latas de cerveja – uma aberta pela metade –, um copo descartável com bebida alcoólica e sinais claros de embriaguez no motorista, como odor etílico e fala arrastada.

Genilson foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para as providências legais.

Materiais apreendidos:

1 pistola Taurus PT 638 PRO calibre .380

7 munições intactas calibre .380

1 aparelho celular Realme C75 (preto)

R$ 55 em espécie

1 veículo Renault branco, placa OLY-9F05

