Homem é preso em Oriximiná, no oeste do Pará, suspeito de ameaçar policiais pelas redes sociais

Revólver calibre .45 foi apreendido com o suspeito durante abordagem no bairro São José Operário, em Oriximiná — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Suspeito foi flagrado com um revólver calibre 45 durante abordagem da Polícia Militar; mensagens com ameaças circularam em grupos de moradores nas redes sociais.

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (14), no município de Oriximiná, oeste do Pará, suspeito de ameaçar agentes de segurança pública por meio de mensagens divulgadas nas redes sociais. A prisão foi realizada pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro São José Operário.

De acordo com informações do 41º Batalhão da PM, o suspeito, conhecido como “Alanzinho”, havia postado mensagens ameaçadoras em seu status do WhatsApp, mencionando diretamente policiais militares da cidade. As publicações, com teor violento, faziam referências a vinganças e à disputa de domínio na cidade.

“Vai pagar o pato da zona de conflitos que tá tendo aí. Quando o Motoqueiro Fantasma passa, já era, otário. Tu vai pagar o velho e o novo. Vamos ver quem predomina nessa cidade, se é nós ou os safados”, dizia um trecho das mensagens, que circularam entre moradores da cidade e chegaram ao conhecimento das forças de segurança.

Diante da situação, a PM intensificou o monitoramento de indivíduos suspeitos e localizou o homem por volta das 21h, em via pública. Durante a abordagem, os militares encontraram com ele um revólver calibre .45. O suspeito não apresentou resistência.

“O cidadão foi abordado em via pública. Vale ressaltar que ele não resistiu no momento da prisão. O material e o suspeito foram apresentados na Unidade Integrada ParaPaz (UIP) de Oriximiná, para as providências cabíveis”, informou o major Loris Figueira, comandante do 41º BPM.

As autoridades seguem investigando o caso para apurar se há envolvimento de outras pessoas nas ameaças. A identidade do suspeito e demais envolvidos estão sendo preservadas por questão de segurança e por ainda estarem sob investigação.

A arma apreendida e o conteúdo das mensagens também serão utilizados como provas no inquérito que será conduzido pela Polícia Civil.

