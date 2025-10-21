Homem é preso em Tucumã por cultivar pés de maconha

A prisão aconteceu após uma denúncia de um morador, que relatou ao comando da PM que um homem teria tentado invadir um galpão para furtar objetos. | Foto: Reprodução

Polícia Militar localizou oito mudas de Cannabis no quintal da residência do suspeito.

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã da última segunda-feira (20), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Tucumã, região sul do Pará. A prisão aconteceu após uma denúncia de um morador, que relatou ao comando da PM que um homem teria tentado invadir um galpão para furtar objetos.

Com as informações sobre as características do suspeito, uma guarnição iniciou diligências em diferentes setores da cidade. Após várias incursões, os policiais localizaram o acusado em uma residência no Setor Lago das Rosas. Durante a abordagem, foram encontradas oito mudas de Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, no quintal da casa.

Questionado, o homem afirmou ser usuário de drogas e disse que a plantação era para consumo pessoal. No entanto, a PM descobriu que ele já possuía passagens pela Delegacia de Polícia Civil de Tucumã por envolvimento em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade de plantão para os procedimentos legais.

A ação reforça a eficiência do trabalho da Polícia Militar em Tucumã no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas, com operações e patrulhamento intensificados em toda a cidade.

Fonte: DOL Carajás / Com informações de Dinho Santos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/16:52:01

