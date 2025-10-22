Homem é preso em Tucumã por matar e queimar corpo da vítima após discussão

Polícia Civil de Tucumã cumpriu mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio e destruição de cadáver. (Foto: PCPA)

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio qualificado e destruição de cadáver; crime ocorreu em julho deste ano.

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de homicídio qualificado e destruição de cadáver, no município de Tucumã, sul do Pará.

O suspeito se apresentou à unidade policial quatro dias após o crime, ocorrido em julho deste ano, e alegou que a morte aconteceu após uma discussão com a vítima, que teria tentado atingi-lo com uma garrafa.

Durante a reação, o investigado golpeou a vítima com uma pedra na cabeça, causando a morte no local.

Em seguida, o acusado ateou fogo no corpo, com o objetivo de eliminar provas.

Após as informações prestadas, equipes policiais se deslocaram até o local da ocorrência e confirmaram os fatos.

O homem, que respondia em liberdade, teve a prisão decretada após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça.

Nesta segunda-feira (21), ele foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

O Fato Regional publica apenas informações oficiais fornecidas por órgãos públicos e autoridades policiais, com base em registros formais de ocorrência.

Garantimos o direito de resposta a todos os citados, sempre que solicitado, respeitando o princípio da presunção de inocência.

Fonte: Ascom da PCPA e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/07:00:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

