Homem é preso na Bahia após ser confundido com suspeito de assassinato em Novo Progresso no Pará

Jovem fica custodiado por uma semana após ser confundido com suspeito de assassinato pelo crime cometido na cidade de Novo Progresso, no Pará, em 2019. — Foto: Reprodução/TV Bahia

Homem com nove homônimos consegue provar inocência em Feira de Santana –

Jovem é preso na Bahia após ser confundido com homem procurado por assassinato; nomes são quase idênticos

Denilson Pereira Santos foi baleado em festa e socorrido para hospital. Na unidade, foi confundido por Denilson Pereira dos Santos, suspeito de cometer crime em Novo Progresso no Pará.

Um jovem de 24 anos foi liberado após ficar custodiado por uma semana, por engano, na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador. Segundo a família, ele teria sido confundido com o autor de um assassinato que tem o nome quase idêntico ao dele.

Denilson Pereira Santos foi preso no lugar do suspeito identificado como Denilson Pereira dos Santos. Ele ficou custodiado após ser baleado com cinco tiros, no dia 25 de junho, em uma festa de São Pedro na cidade de Serrinha, onde mora.

Quando foi socorrido, a polícia verificou o nome de Denilson e identificou que o homônimo estava sendo procurado pelo crime cometido na cidade de Novo Progresso, no Pará, em 2019.

Jovem fica custodiado por uma semana após ser confundido com suspeito de assassinato — Foto: Reprodução/TV Bahia



Apesar de ter sido detido, Denilson não foi levado para a prisão. Como recebeu diversos tiros, o jovem ficou custodiado em um hospital da região, enquanto se recuperava dos ferimentos.

Ele foi liberado na quinta-feira (6), após o advogado de defesa, Tárcio Costa, juntar algumas documentações. Segundo Tárcio, o suspeito de homicídio procurado pela polícia é natural do estado do Pará, diferente do jovem, que é baiano.

Além disso, Denilson Pereira Santos votou na Bahia nas últimas eleições e nunca saiu do município de Serrinha para ir ao estado do Pará.

Com a reunião desses documentos, houve a revogação do mandado de prisão e o alvará de soltura foi emitido.

Em relação a prisão do jovem durante uma festa em Serrinha, a Polícia Civil informou que vai investigar os fatos. Já a defesa de Denilson Pereira Santos disse estuda a forma em que vai judicializar o caso.

Fonte e Publicado Por/ Jornal Folha do Progresso em 09/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...