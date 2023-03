Homem é preso no Amazonas,por encomendar morte da namorada no Pará;não aceitava o fim do relacionamento

Aroldo Martins Cavalcante, mandante do crime (Foto: Reprodução)

O casos aconteceu na cidade de Trairão no sudoeste do estado do Pará.

Polícia conclui que homem encomendou a morte da ex-namorada de 16 anos no Trairão; Jovem sobreviveu

Segundo a polícia, a jovem foi atingida por dois tiros de arma de fogo e se fingiu de morta para sobreviver. Mandante do crime foi preso no Amazonas e o executor foi capturado em Itaituba; Homem não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Civil esclareceu o caso de um crime bárbaro ocorrido no dia 22 de Dezembro do ano passado. Trata-se da tentativa de assassinato de uma adolescente de 16 anos identificada pelas iniciais K. K. S. P, na cidade de Trairão, sudoeste do Pará.

De acordo com informações, a adolescente foi alvejada com um tiro no peito e no rosto, mas teria se fingido de morta para sobreviver.

Ao que tudo indicava, o caso teria ocorrido por conta de um roubo mal sucedido, mas as investigações apontaram que o crime foi premeditado.

Segundo informações, o ex namorado da adolescente, Aroldo Martins Cavalcante, que se auto intitulava como pai de santo, e estaria envolvido com magia negra, estaria inconformado com o fim do relacionamento. Aroldo então, teria contratado um homem identificado como Fabrício de Sousa Silva para assassinar a adolescente, e teria exigido que Fabrício arrancasse o coração da vítima, para que pudesse ser oferecido às entidades religiosas, mas ele não aceitou.

Como plano, Fabrício teria convencido a adolescente a acompanhá-lo em um passeio de moto a noite, onde ele a levou para uma estrada deserta, atirou a queima roupa no peito da vítima, que tentou lutar contra ele, mas foi derrubada e enforcada até que decidiu se fingir de morta para tentar se salvar.

Fabrício teria lhe soltado ao acreditar que já estava sem vida,mas decidiu lhe dar mais um tiro na cabeça que atingiu o seu rosto e ainda teria roubado seus pertences antes de ir embora

Ferida, mas ainda consciente, a adolescente se rastejou até a estrada onde foi resgatada por um desconhecido que a levou até o hospital e acionou a Polícia.

Aroldo teria fugido para o estado do Amazonas, onde foi preso após comprovação do seu envolvimento com a tentativa de assassinado de sua ex. Já Fabrício foi preso no porto da balsa de Itaituba, sudoeste do Pará.

Ambos negam envolvimento com o crime, mas trocas de mensagens dos dois comprovaram o plano criminoso.

Em contato com o Delegado responsável pelo caso, Dr. Pedro Victor, se restringiu a dizer que a investigação tinha sido finalizada e que cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre o caso a partir de agora.

Fonte: Portal Giro

Publicado por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/06:48:09

