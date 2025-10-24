Homem é preso no Pará com arma, documentos falsificados e carteira funcional da PM

Foto: Reprodução | Ação da Polícia Civil apreendeu materiais ligados à comercialização ilegal de armas e falsificação de documentos públicos.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), cumpriu um mandado de busca e apreensão e prendeu em flagrante um homem por posse irregular de arma de fogo, falsidade ideológica e falsificação de documento público, nesta terça-feira (21), em Belém.

A operação foi realizada em apoio à Delegacia de Polícia de Irituia e à Superintendência Regional do Salgado, com o objetivo de localizar armas, munições e objetos relacionados ao comércio ilegal de armamentos. As investigações tiveram início a partir de um inquérito que apontava indícios de lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições de calibres permitido e restrito, receituários médicos em branco, carimbos com nomes de profissionais de saúde, medicamentos, algemas, rádios de comunicação, um celular e uma carteira funcional falsificada da Polícia Militar, com os dados e a foto do investigado.

Segundo o diretor da DRFR, Arthur Braga, a prisão representa um importante passo no combate à criminalidade.

“O suspeito utilizava uma identidade funcional falsa da Polícia Militar, além de documentos médicos adulterados, o que evidencia a periculosidade de suas ações e a intenção de praticar outros delitos”, destacou o delegado.

Todo o material apreendido foi apresentado na DRFR, onde o suspeito permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que a operação faz parte de um trabalho integrado das forças de segurança no enfrentamento a crimes que ameaçam a ordem pública e a segurança da população.

