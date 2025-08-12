Homem é preso nos EUA por enviar 850 tartarugas enroladas em meias para Hong Kong

Homem é preso nos EUA por enviar 850 tartarugas em meias para Hong Kong — Foto: Reprodução

As autoridades americanas estimaram que as tartarugas apreendidas por Lin tinham um valor de mercado combinado de US$ 1,4 milhão.

Um chinês se declarou culpado em um tribunal distrital dos EUA por exportar cerca de 850 tartarugas enroladas em meias e falsamente rotuladas como brinquedos.

Wei Qiang Lin exportava principalmente tartarugas-de-caixa-orientais e tartarugas-caixa-de-três-dedos. As espécies são nativas dos EUA e muito apreciadas por alguns donos de animais de estimação.

Lin exportou para Hong Kong mais de 200 pacotes com tartarugas entre agosto de 2023 e novembro de 2024. As caixas cheias de tartarugas foram etiquetadas como “contendo ‘brinquedos de plástico para animais’, entre outras coisas”, disseram as autoridades.

As tartarugas têm marcas únicas em seus cascos e são vistas como um símbolo de status na China, onde costumam ser mantidas como animais de estimação.

Lin, cuja sentença será divulgada em 23 de dezembro, pode pegar até cinco anos de prisão. Ele foi capturado quando os animais foram interceptados por policiais durante uma inspeção na fronteira. Além das tartarugas, Lin também exportou outros 11 pacotes cheios de répteis, incluindo cobras venenosas, de acordo com o Departamento de Justiça.

Ambas as espécies de tartarugas contrabandeadas pelo homem são protegidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, e seu comércio só pode ser autorizado com licenças de exportação ou certificados de reexportação.

A tartaruga-de-caixa-oriental também é considerada vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

