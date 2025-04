Homem é preso pela PM após esfaquear dona de bar no Pará

(Foto: Ilustração) – De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso em um sítio, onde ele trabalha como caseiro

Um homem, identificado apenas pelo apelido de “Nonatinho”, foi preso pela Polícia Militar por tentativa de homicídio na tarde de sábado (29/3), em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele havia esfaqueado a dona de um bar que fica na comunidade do Matari.

O caso chegou ao conhecimento do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) por volta das 15h20. Uma guarnição se deslocou até o local e encontrou a vítima com um ferimento no antebraço esquerdo. O suspeito fugiu antes dos agentes chegarem no estabelecimento. O estado de saúde da proprietária do bar não foi revelado.

A PM então começou a procurar por “Nonatinho”. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso em um sítio, onde ele trabalha como caseiro. Com o homem, os policiais encontraram a faca utilizada no crime. A arma e “Nonatinho” foram encaminhados até a delegacia do município. Até agora, a motivação do caso não foi esclarecida.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/14:25:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...