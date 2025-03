Homem é preso pela PRF por porte ilegal de arma no Pará

(Foto: Reprodução) – Durante a fiscalização, o homem informou que portava uma pistola calibre 9mm em uma bolsa.

Na tarde da última quarta-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e descaminho no quilômetro 152 da BR-308, em Capanema, nordeste do Pará. O suspeito tentou fugir da abordagem policial enquanto conduzia uma motocicleta sem placa e sem capacete, mas foi interceptado próximo ao terminal rodoviário do município.

Durante a fiscalização, o homem informou que portava uma pistola calibre 9mm em uma bolsa. Além da arma, que estava carregada com 11 munições, os agentes encontraram dois relógios de origem estrangeira sem comprovação fiscal. A motocicleta foi apreendida por não possuir registro e emplacamento.

O condutor apresentou o registro da pistola, mas admitiu não possuir autorização para portá-la fora de sua residência ou local de trabalho. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Capanema para os procedimentos legais, suspeito de porte ilegal de arma de uso restrito e descaminho.

