Homem é preso por agredir companheira após crise de ciúmes ao vê-la dançar com outro homem, no AM

Foto:Reprodução | Em depoimento, a vítima relatou que mantém um relacionamento com o autor há 21 anos e que já havia sido agredida em outras ocasiões

Um homem foi preso no último domingo (5) após agredir a companheira no município de Maraã, no Amazonas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele desfere um soco e chuta a mulher durante uma briga, ocorrida na avenida Beira Mar, no bairro Centro.

Segundo informações, o casal participava de uma festa no local quando o homem, movido por ciúmes, acusou a companheira de dançar com outro homem. Durante a discussão, ele passou a insultá-la com palavras ofensivas e em seguida desferiu um soco em seu rosto.

Com a vítima caída no chão, o agressor ainda a chutou diante de várias pessoas. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia feita pela unidade hospitalar local, informando que uma mulher havia dado entrada com ferimentos na boca.

Em depoimento, a vítima relatou que mantém um relacionamento com o autor há 21 anos e que já havia sido agredida em outras ocasiões. O homem foi detido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

