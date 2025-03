Homem é preso por agredir companheira e enteado de 3 anos no Pará

Foto: Reprodução | O crime aconteceu no bairro Nova Vitória II e foi denunciado pelo pai da vítima, que recorreu à Polícia Militar para relatar o ocorrido.

Raimundo de Sousa Furtado, de 38 anos, foi preso em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, acusado de violência doméstica e maus tratos contra a companheira e o enteado, uma criança de apenas três anos, que segundo o Conselho Tutelar, foi violentada com um golpe de chinelo no rosto. O crime aconteceu no bairro Nova Vitória II e foi denunciado pelo pai da vítima, que recorreu à Polícia Militar para relatar o ocorrido.

“O conselho Tutelar recebeu essa denúncia e de forma imediata nós fomos conferir essa situação. Na residência, nós podemos constatar tudo, e com o apoio da Polícia Militar, levamos o agressor para a Delegacia de Polícia Civil. A mãe da criança também prestou queixa. A criança foi violentada por ele com um golpe de chinelo no rosto.”, Afirmou Àtila Ferreira, conselheiro tutelar de Vitória do Xingu.

A mulher formalizou a denúncia na delegacia e informou que convivia com Raimundo há cerca de um ano. Segundo a vítima, as agressões ocorreram com chutes e empurrões, atingindo também a criança. A polícia confirmou que esse não foi um caso isolado, pois o homem já foi acusado de violência doméstica em outros benefícios. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso , devido ao envolvimento da criança na ocorrência. A mãe e o menino receberam atendimento médico para avaliação dos problemas. A vítima já havia sofrido agressões antes, mas desta vez decidiu registrar oficialmente a queixa.

“A delegacia recebeu esse caso após o conselho tutelar e a polícia militar trazerem esse caso até a gente. De forma rápida, agimos para garantir toda segurança e resgatar a vida e o direito das vítimas. O suspeito foi detido e se encontra à disposição da justiça.”, disse Vitor Vargas, delegado de Polícia Civil.

Após a prisão, ele passou por audiência de custódia, onde foi liberado para responder ao processo em liberdade. O caso segue sob investigação e novas medidas judiciais podem ser aplicadas contra o agressor.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/11:48:51

