Homem é preso por agredir esposa em lanchonete no centro de Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um caso grave de violência doméstica foi registrado na noite de quinta-feira (11), por volta das 19h30, em Novo Progresso (PA). A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma lanchonete localizada na Rua Central, em Novo Progresso, onde uma mulher foi agredida pelo próprio esposo durante o expediente de trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como A. D. d. S., relatou que o marido, L. d. A. d. S., entrou no estabelecimento, dirigiu-se até o local onde ela trabalha e a atacou fisicamente. Além da agressão, o acusado teria feito ameaças de morte, afirmando que “de hoje ela não passaria”.

A denúncia foi confirmada através das imagens captadas pelo sistema de segurança da empresa, que registraram a agressão. Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram diligências até a residência do casal, localizada na Rua Castelo Branco, no bairro Santa Luzia. No local, encontraram o suspeito, que recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica contra a mulher, tipificado na legislação como crime previsto pela Lei Maria da Penha. O agressor permanece à disposição da Justiça.

A Polícia reforça que situações de violência doméstica devem ser denunciadas imediatamente, seja por meio do 190 (Polícia Militar) ou do Disque 180, que oferece atendimento especializado para mulheres vítimas de agressões físicas, psicológicas ou ameaças.

