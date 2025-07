Homem é preso por ameaçar ex-companheira com faca e tentar incendiar móveis em Pacajá

(Foto: Reprodução) – A ex-companheira do suspeito contou aos policiais que ele teria invadido sua residência, no bairro Novo Horizonte, e ameaçava atear fogo nos móveis e roupas.

Na tarde da última segunda-feira (07), uma mulher procurou a delegacia de Pacajá para denunciar que o ex teria ameaçado ela e ainda tentou atear fogo nos móveis.

O suspeito chegou a delegacia algemado. O nome dele não foi divulgado pela polícia, que informou que ele foi preso após a vítima procurar o órgão visivelmente abalada.

O crime foi registrado em Pacajá, no sudoeste paraense. A ex-companheira do suspeito contou aos policiais que ele teria invadido sua residência, no bairro Novo Horizonte, e ameaçava atear fogo nos móveis e roupas.

Segundo a vítima, o suspeito já havia a perseguido pela manhã, no momento em que ela saía para o trabalho. Na ocasião, ele portava uma pequena faca de serra e correu atrás dela, dizendo que iria matá-la.

Com base nas informações repassadas, a equipe da Polícia Civil foi até o local e encontrou a casa com a porta aberta, mas sem a presença do homem.

Moradores relataram que o suspeito havia saído instantes antes da chegada da equipe. Os agentes então iniciaram diligências pela área e conseguiram localizá-lo caminhando por uma rua nas proximidades.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça majorada. A polícia também confirmou que o suspeito já possuía histórico de violência doméstica, com duas prisões anteriores em flagrante nos anos de 2023 e 2024.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/15:42:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...