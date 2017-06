Homem é preso por ameaçar matar esposa frente ao filho com facão

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informaçoes de Jailson Rosa

A mulher se identificou como Claudiana; após ameaça procurou a Polícia Militar e comunicou do ocorrido e da ameaça do companheiro. A ocorrência foi atendia Pelo Policial Militar “Sargento Pimentel” que após receber a denuncia se dirigiu até residência na companhia da denunciante onde prendeu Glaucinei Mourão Mota e registrou o caso na Delegacia de Policia civil de Novo Progresso, como ameaças contra sua esposa.

Glaucinei Mourão Mota, foi preso por volta das 10h00mn desta quinta-feira(22), após ameaçar matar sua esposa na frente do filho , com um facão.

You May Also Like