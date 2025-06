Homem é preso por andar com pai morto em cadeira de rodas em Manaus

Foto: Reprodução | O caso chamou a atenção de populares e comerciantes no centro da capital, que estranharam a falta de movimento do idoso e acionaram a Polícia Militar

Um homem foi preso neste sábado (7) em Manaus, no Amazonas, após ser flagrado circulando pelas ruas com o corpo do próprio pai, já sem vida, em uma cadeira de rodas. O caso chamou a atenção de populares e comerciantes no centro da capital, que estranharam a falta de movimento do idoso e acionaram a Polícia Militar.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o corpo é retirado de uma calçada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o capitão Alessandro Carvalho, do Comando de Policiamento Ostensivo Sul, a morte foi constatada no local. Segundo ele, o filho, de 42 anos, teria alegado não saber que o pai havia falecido. “Quando se deu conta, ele teve uma reação emocional, aparentemente natural diante da situação”, afirmou.

O delegado Adanor Porto, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o filho alegou ter saído de casa por volta das 12h30 com o pai, rumo ao centro da cidade, para tentar fazer um empréstimo e comprar alimentos e produtos de higiene. O conteúdo do interrogatório não foi divulgado.

Investigação

A Polícia Civil investiga se houve tentativa de fraude ou algum tipo de negligência. O idoso, de 77 anos, era aposentado, sofria de hipertensão, diabetes e outras comorbidades. Feridas foram encontradas em seu corpo, mas a princípio não há indícios de maus-tratos.

Um segundo filho do idoso compareceu à delegacia e relatou que não via o pai desde novembro, quando o irmão o retirou da residência onde moravam.

O corpo foi encaminhado ao IML e um inquérito foi aberto para esclarecer as circunstâncias da morte, a real condição do idoso no momento da saída de casa e se houve prática criminosa por parte do filho.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2025/20:13:44

