Homem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem no bairro do Guamá, em Belém, por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil. A prisão faz parte da operação “Rede Segura” realizada nesta quinta-feira (5).

Durante o mandado de busca e apreensão, os policiais identificaram que o suspeito armazenava vídeos de conteúdo de abuso sexual infantil em seus dispositivos eletrônicos.

Na ação foram apreendidos dois aparelhos celulares, um pen drive e um HD. Todo o material foi entregue à perícia para análise completa e esclarecimento do caso.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.

“Essa é mais uma ação da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que reforça o trabalho da PCPA na proteção de crianças e adolescentes no meio virtual. O armazenamento desses conteúdos ilícitos impulsiona o abuso sexual de crianças e adolescentes, então nossas ações têm sido frequentes no combate das práticas criminosas relacionadas à pornografia infantojuvenil”, destacou a diretora da DCCV, delegada Lua Figueiredo.

A ação contou com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), com a finalidade de reforçar o combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

