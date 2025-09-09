Homem é preso por arrancar orelha da esposa com mordida no Pará

Foto: Ilustrativa | Na manhã deste sábado (6), a Polícia Civil de Xinguara prendeu em flagrante um homem acusado de lesão corporal grave.

Na manhã deste sábado (6), a Polícia Civil de Xinguara prendeu em flagrante um homem acusado de lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica, após agredir sua esposa.

Segundo informações da Delegacia de Xinguara, a vítima procurou a unidade policial após receber alta médica da Unidade de Pronto Atendimento do município, onde foi atendida e observada devido às agressões sofridas. Durante o depoimento, ela relatou ter recebido diversos socos e ter tido um pedaço da orelha arrancado com uma mordida, resultando em debilidade permanente.

Após a formalização da denúncia, a polícia iniciou diligências e localizou o suspeito na casa de seu irmão. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/ Jornal Folha do Progresso

