Homem é preso por atear fogo e matar o ex-namorado em Belém

O acusado responderá pelo crime de homicídio qualificado. | ( Divulgação / PCPA)

O crime aconteceu em 22 de fevereiro; suspeito confessou a autoria ao ser preso.

O término de um relacionamento às vezes envolve algumas complicações, seja pela personalidade do casal, por ciúmes ou até pela forma que a relação acabou.

Após mais um caso de fim de namoro que terminou em tragédia, a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) cumpriu um mandado de prisão preventiva na manhã desta terça-feira (18) contra um homem que ateou fogo no ex-namorado por não aceitar o término.

Ele é investigado por homicídio qualificado e teve a prisão coordenada pela 5ª Seccional Urbana da Marambaia. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. A vítima foi identificada como Breno dos Santos Silva, de 27 anos, que sofreu o atentado dentro da própria casa e ainda chegou a ser socorrido, mas veio a óbito em decorrência das lesões, no dia 10 de março.

Testemunhas relataram que o casal havia se encontrado para tentar uma possível reconciliação, a pedido do acusado, mas a conversa se tornou uma briga e terminou em morte.

O homem foi preso após ser localizado na residência na qual mora, em Ananindeua. Durante os procedimentos legais, ele não negou a autoria do crime e aguarda à disposição da justiça.

Fonte: Tarik Duarte – PC PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/14:54:10

