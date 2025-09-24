Homem é preso por atropelar dois ciclistas, no Pará

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil no domingo (21)

A Polícia Civil do Pará, por meio da delegacia do município de Canaã dos Carajás, realizou, no domingo (21), a prisão em flagrante de um homem por alcoolemia e lesão corporal no trânsito. A equipe policial fazia ronda pelas proximidades, quando verificou-se a situação de um acidente de trânsito que havia acabado de ocorrer.

As vítimas, mãe e filho que trafegavam em bicicletas, foram atingidas pelo suspeito que conduzia um carro e apresentava sinais claros de embriaguez. A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico apresentando fraturas, o menino teve uma fratura no dedo do pé e também foi atendido.

No carro do autor foi encontrada uma garrafa de cerveja vazia e o veículo estava com um forte odor de álcool. Diante dos fatos, o teste de etilômetro foi aplicado no suspeito, constatando alto teor alcoólico. O homem foi preso em flagrante, conduzido até à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e segue à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/07:00:00

