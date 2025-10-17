Homem é preso por beijar e agredir criança de 8 anos em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil na quinta-feira (16)

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de um homem, após uma denuncia feita ao Conselho Tutelar, pelo crime de estupro de vulnerável, no município de Ponta de Pedras.

A equipe policial foi acionada pelo Conselho, que teria recebido uma denúncia feita a partir da equipe médica de um hospital sobre uma criança de 8 anos que poderia ter sofrido abuso sexual. Diante dos fatos, foi realizado o exame de corpo de delito e escuta especializada da vítima, no qual relatou que o suspeito teria beijado-a e agredido-a na cabeça.

Feitos os procedimentos, os policiais seguiram em buscas ao suspeito que foi localizado e encaminhado até a delegacia, onde foi autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/15:57:29

