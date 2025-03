Homem é preso por desvio de mercadorias em aeroporto do PA

A carga desviada pelo suspeito é avaliada em pelo menos R$ 500 mil. Outros suspeitos foram identificados, mas as identidades ainda não foram divulgadas | Divulgação/PC

O suspeito foi preso na manhã deste domingo (16) em Marabá no sudeste paraense, acusado de desvio de cargas da empresa Azul Cargo Express e vender essas mercadorias em Marabá

Um homem foi preso neste domingo (16) por ser suspeito de participar de um esquema criminoso de desvio de mercadorias da empresa Azul Cargo Express e vender essas mercadorias em Marabá, no sudeste paraense e outras cidades da região. Jhonatan Ferreira Lacerda, de 24 anos, já estava sendo investigado pela “Operação Albatroz”.

A carga desviada pelo suspeito é avaliada em pelo menos R$ 500 mil. Outros suspeitos foram identificados, mas as identidades ainda não foram divulgadas.

Segundo informações da Polícia Civil, como funcionário da empresa lesada, Jhonatan Ferreira Lacerda foi visto por volta das 7h30 deste domingo retirando mercadorias do depósito da empresa, localizado no aeroporto João Correa da Rocha em Marabá, para um local desconhecido.

Foi feita então uma averiguação breve por meio de câmeras instaladas próximas à casa do suspeito, que registrou o momento, algumas horas mais tarde, do suspeito saindo de moto com caixas parecidas àquelas que foram retiradas do aeroporto.

Com os fatos em mãos, a Polícia agiu, deferido o pedido e dada a ordem, momento em que foi dado cumprimento do mando de busca e apreensão, dando assim maior segurança jurídica para a Polícia entrar no imóvel do suspeito.

No local foram encontrados itens como cinco mantas de luxo endereçadas a uma outra pessoa jurídica.

Os suspeitos se aproveitavam de falhas no sistema de controle de entrada e saída de mercadorias em momentos de menor fluxo de funcionários, encaminhando os itens para um depósito clandestino. De lá, os produtos eram revendidos em transações comerciais na região de Marabá.

De acordo com o delegado Vinícius Cardoso, Superintendente de Polícia da 10ª Risp Carajás, o suspeito trabalhava no período noturno e o trabalho dele era retirar as mercadorias do porão do avião e levar para o escritório da empresa. “As mercadorias que não eram pra ficar em Marabá ele deveria realocar para outra aeronave e assim seguir seu destino. O modus operandi continuava, ele recebia a mercadoria, mas não lançava no sistema. Ele retirava os objetos e levava para a casa dele”, declarou.

Para a recuperação dos bens, a operação policial utilizou três caminhonetes, que ficaram lotadas de produtos. As diligências continuam para localizar o paradeiro de outras mercadorias desviadas e desarticular a quadrilha.

A ação foi coordenada pela Superintendência Regional de Polícia Civil do Sudeste do Pará e pela Delegacia do Expediente da 21ª Seccional Urbana de Marabá, com apoio da Delegacia de Homicídios.

Fonte: DOL Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/08:52:21

