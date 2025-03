Homem é preso por divulgar vídeo íntimo da ex-companheira no (PÀ)

Foto Reprodução| Gustavo Vinícius Costa das Chagas foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (24/3), em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, após ameaçar divulgar um vídeo íntimo da ex-companheira. O material foi gravado sem o consentimento da vítima e enviado a ela por meio das redes sociais.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM/DEACA), a vítima procurou a unidade policial e relatou que o ex-companheiro estaria tentando forçá-la a retomar o relacionamento, ameaçando divulgar o vídeo íntimo como forma de coerção.

A equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, localizada na Rua Presidente Médice, bairro Novo Paraíso. No local, Gustavo foi encontrado e recebeu voz de prisão às 11h30, sendo imediatamente conduzido à delegacia.

O suspeito foi autuado pelos crimes de constrangimento ilegal, registro não autorizado da intimidade sexual, divulgação de conteúdo íntimo e violência psicológica. Ele permanece custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Fonte:(Portal Debate) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2025/14:11:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...