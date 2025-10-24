Homem é preso por envolvimento em golpe do falso boleto no Pará

Foto: Reprodução | ‘Operação Último Boleto’ apurou crime que gerou prejuízo de R$ 54 mil para empresa no município de Rio Verde, em Goiás (GO)

A Polícia Civil do Pará deflagrou a “Operação Último Boleto”, na quarta-feira (22), para apurar um esquema de fraudes eletrônicas praticadas contra uma empresa de serviços póstumos da cidade de Rio Verde, em Goiás. A ação policial resultou em uma prisão preventiva e cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Participaram da ação policial a Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCCEP), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), em apoio operacional e logístico a Polícia Civil do Estado de Goiás.

As investigações começaram em junho de 2023, após a constatação de que boletos bancários adulterados foram emitidos e encaminhados aos setores responsáveis pela quitação de fornecedores, resultando em sete pagamentos indevidos. O prejuízo total com a ação criminosa foi de R$54 mil.

Segundo João Amorim, titular da DCCEP, as investigações apontaram que os criminosos teriam obtido acesso não autorizado aos e-mails corporativos da empresa vítima do golpe, alterando as informações dos beneficiários dos boletos. “A análise técnica apontou indícios de invasão cibernética mediante programa de acesso remoto, que possibilitou o redirecionamento de comunicações para um e-mail utilizado como ponto de contato dos golpistas”, explicou o delegado.

Com o afastamento de sigilos telemáticos e cruzamento de dados, a Polícia Civil identificou três suspeitos com vínculos diretos aos acessos e movimentações relacionados ao e-mail fraudulento, sendo um deles empresário do ramo de informática residente na cidade de Belém e mais duas pessoas vinculadas ao caso.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais expedidos pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás nos imóveis dos alvos e na sede de uma pessoa jurídica, foram apreendidos diversos objetos de interesse investigativo, como: aparelhos telefônicos, equipamentos de informática, £500 em espécie, cartões bancários e um veículo de luxo. Apurou-se, ainda, que durante o período do crime, o alvo da prisão teria realizado movimentações atípicas, destoando de seu perfil histórico de operações financeiras.

Os envolvidos poderão responder por furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático e uso de documento falso, pois as evidências reunidas indicam a atuação articulada de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, com base operacional no Estado do Pará, voltado à prática de crimes patrimoniais mediante adulteração de boletos e manipulação de sistemas corporativos.

