Homem é preso por estuprar e ameaçar enteada no Pará

A Polícia Civil do Pará realizou, nessa segunda-feira (8), a prisão de um homem pelo crime de estupro qualificado. A vítima, enteada do suspeito, procurou a Delegacia de Oeiras do Pará para relatar os abusos que sofria por parte do padrasto.

Segundo o relato, o homem reside no mesmo endereço que a vítima e os abusos aconteciam desde 2023 sempre que ele consumia bebidas alcoólicas e quando ela estava sozinha em casa. Ele ainda a ameaçava de morte caso denunciasse.

A vítima informou ainda que não saía de casa há oito dias, mas conseguiu fugir e resolveu pedir ajuda na delegacia. Diante dos fatos, a equipe policial iniciou o deslocamento até o endereço indicado. O suspeito foi avistado durante o percurso, abordado e conduzido para a unidade policial para a lavratura do procedimento flagrancial. Depois das medidas legais ele foi colocado à disposição da Justiça.

