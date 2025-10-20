Homem é preso por estuprar ex-companheira no Pará
O suspeito foi detido após perseguições, agressões e estupro; polícia alerta sobre medidas de proteção
Às vezes, o perigo se esconde onde menos se espera, e a rotina de cuidados e afeto pode se tornar um cenário de medo e ameaça. Em Tomé-Açu, no nordeste paraense, uma mulher precisou enfrentar o lado mais sombrio de um relacionamento que terminou, mas não sem deixar rastros de violência e intimidação.
No último sábado (18), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu contra um homem acusado de estupro, após perseguições e agressões à sua ex-companheira.
Conforme apurado, a vítima manteve um relacionamento amoroso com o investigado por cerca de cinco meses, sendo dois deles em união estável. Após o término, ela passou a sofrer ameaças constantes e ofensas verbais, configurando um padrão de violência psicológica que evoluiu para agressões físicas.
PERSEGUIÇÃO, AMEAÇAS E ESTUPRO
No dia 12 de outubro de 2024, o agressor invadiu a residência da vítima, agredindo-a e ameaçando-a de morte. Dias depois, ele a abordou enquanto deixava o filho na creche. “Na ocasião, o homem forçou ela a acompanhá-lo até uma casa, onde cometeu o crime mediante ameaças de morte”, informou a polícia.
Durante o ataque, o agressor tentou asfixiar a vítima e a ameaçou com armas brancas, mas ela conseguiu escapar após um momento de distração, apresentando lesões decorrentes da violência sofrida.
PRISÃO PREVENTIVA
Embora as diligências iniciais não tenham localizado o suspeito para autuação em flagrante, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Judiciário.
O homem preso foi levado à Delegacia de Quatro Bocas e, em seguida, transferido ao sistema penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça. Autoridades locais reforçam a importância de denúncias imediatas e do uso de medidas protetivas para prevenir crimes de violência doméstica.
