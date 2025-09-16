Homem é preso por estupro de criança de 9 anos, no Pará

Foto:Reprodução | Neste domingo (14), a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Castanhal, em conjunto com a Seccional Urbana, cumpriu o mandado de prisão definitiva de um homem condenado por estupro de vulnerável. A vítima é a enteada do suspeito, uma criança de apenas 9 anos.

O réu foi condenado a 27 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Ele era procurado desde março deste ano, mas alterava constantemente seu endereço para evitar a captura.

Após a prisão, o homem passou pelos procedimentos legais e segue à disposição da Justiça.

Fonte: PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

