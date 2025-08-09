Homem é preso por estupro de vulnerável, ameaças e corrupção de menores no Marajó

(Foto: Reprodução) – O homem foi encaminhado aos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça

Um homem suspeito de estupro de vulnerável, ameaças e corrupção de menores foi preso pela Polícia Civil do Pará na manhã desta quinta-feira (7), no município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó.

De acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Cachoeira do Arari deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão enquanto o investigado participava de uma audiência no Fórum da Comarca de Cachoeira do Arari.

O suspeito é apontado como autor de crimes contra uma adolescente de 13 anos. Durante a ação, os policiais apreenderam um aparelho celular que será encaminhado para análise, a fim de dar continuidade às investigações. Ele foi encaminhado aos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça.

