Homem é preso por estupro de vulnerável em São Félix do Xingu (PA)

Foto Reprodução| A prisão do suspeito foi efetuada pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de São Félix do Xingu que deu continuidade na operação “Proteção Hagnos”, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável, nesta quarta-feira (26). A ação contou com o apoio da superintendência regional e da Delegacia de Taboca.

A denúncia feita à equipe mencionava que uma adolescente foi vítima de estupro quando ainda possuía entre 10 e 11 anos de idade. Ao tomar conhecimento do crime, os policiais civis iniciaram as investigações com o intuito de apurar todas as informações do fato.

O autor do crime foi identificado como o pai biológico da vítima e as diligências iniciaram até encontrar a localização do indivíduo. Ao chegar no local, os agentes notaram que o suspeito havia empreendido fuga, contudo, conseguiram conter o investigado.

Ele foi localizado na Ilha Grande, situada em São Félix do Xingu, preso e conduzido até a unidade especializada para os procedimentos cabíveis. Atualmente, o preso encontra-se à disposição da Justiça no presídio da Comarca.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/12:51:53

