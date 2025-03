Homem é preso por extorquir comerciantes no Pará

Foto: Reprodução | De acordo com a Polícia Civil, o grupo exigia valores entre R$ 200 e R$ 500 por semana das vítimas.

Rodrigo Conceição da Silva, suspeito de integrar um grupo criminoso que exigia pagamentos semanais de comerciantes sob ameaça de violência, foi preso nesta terça-feira (11), na cidade de Moju, no nordeste paraense. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Varejo Seguro, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

As equipes iniciaram os trabalhos às 5h30, com o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Vara Única da Comarca de Moju. Durante a abordagem, os policiais apreenderam R$ 1 mil em espécie e um aparelho celular na residência de Rodrigo. Já o segundo investigado, Mateus Leal Cardoso, não foi localizado.

As investigações apontam que os suspeitos seriam integrantes da facção Comando Vermelho e atuavam na extorsão de comerciantes locais. Segundo o que foi apurado pela Polícia Civil, o grupo exigia valores entre R$ 200 e R$ 500 por semana das vítimas, sob ameaça de incendiar estabelecimentos ou praticar outros atos violentos.

A operação contou com a participação da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, Delegacia de Polícia de Moju, Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Polícia Militar. Rodrigo Conceição da Silva foi levado para a Delegacia de Moju e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça pelo prazo inicial de cinco dias.

A Polícia Civil segue com as buscas para capturar Mateus Leal Cardoso. Informações que ajudem na localização do paradeiro dele podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/08:05:15

