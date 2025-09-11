Homem é preso por filmar e divulgar vídeo íntimo de casal no Pará

Foto: Reprodução | Segundo o portal Notícia Marajó, as investigações apontaram que o casal estava no barco que saiu de Belém em direção ao município marajoara.

Um homem suspeito de filmar e divulgar vídeo íntimo de um casal dentro do camarote de uma embarcação foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (10/9) pelas polícias Civil e Militar, em São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó.

Segundo o portal Notícia Marajó, as investigações apontaram que o casal estava no barco que saiu de Belém em direção ao município marajoara. E, durante a madrugada, o homem, que seria tripulante da embarcação, teria gravado o casal por um buraco na parede de ferro que dividia a cabine e o camarote onde os dois estavam.

Ainda conforme o Notícia Marajó, o suspeito teria ainda divulgado o vídeo em grupos de mensagens. O casal tomou conhecimento da gravação e procurou a delegacia da cidade, onde registrou o caso.

Os agentes de segurança localizaram o acusado na casa dele, localizada no rio Santa Cruz, zona rural do município. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião da Boa Vista para os procedimentos necessários.

