Homem é preso por homicídio qualificado em Anapu (PA)

(Foto: Reprodução) – A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anapu, prendeu um homem em flagrante por homicídio qualificado.

As equipes policiais foram informadas de que havia um morto em um ponto de mototáxi da cidade. Diante disso, os agentes se dirigiram até o local e, ao chegarem no perímetro, constataram que um homem, identificado como Jonas Soares Cruz, apresentava múltiplas lesões.

No local, uma testemunha do crime alegou que a vítima estava reunida com dois indivíduos no ponto de mototáxi e passaram a consumir bebidas alcóolicas.

Um dos homens golpeou a vítima, causando sua morte. Ao tomar conhecimento do crime, os policiais realizaram as diligências e localizaram um dos sujeitos que estava no bar no momento do crime. Durante o interrogatório, ele informou que o segundo sujeito seria o autor dos golpes que causaram a morte da vítima.

Dando continuidade nas buscas, o segundo homem foi localizado, preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis na sexta-feira (6 de junho).

As investigações continuam em andamento para elucidação dos fatos, com oitiva de novas testemunhas e coleta de elementos de prova.

Fonte: Wilson Soares – A voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/16:05:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...