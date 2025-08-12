Homem é preso por importunar sexualmente adolescentes em Conceição do Araguaia (PA)

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Conceição do Araguaia, prendeu em flagrante, na manhã da última sexta-feira (8), um homem por cometer o crime de importunação sexual no município de Conceição do Araguaia.

Segundo relato da mãe das vítimas, o sujeito cometeu atos libidinosos em um carro enquanto as adolescentes, de 15 e 13 anos de idade, estavam na parada de ônibus.

Ao perceberem a atitude do sujeito, as vítimas correram para casa e relataram o ocorrido à mãe, que se deslocou imediatamente à delegacia, onde formalizou o boletim de ocorrência.

A equipe da Delegacia de Conceição do Araguaia conseguiu encontrar o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais. Após a perseguição, o sujeito recebeu voz de prisão em flagrante e está à disposição da Justiça.

