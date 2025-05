Homem é preso por pesca ilegal de 365 quilos de pirarucu

A prática configura crime ambiental – Divulgação/PC-AM

José Francisco Castro Gomes, de 45 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (22) acusado de pesca ilegal de 365 quilos de pirarucu na Reserva Municipal de Caturiá, na zona rural de Amaturá.

A prisão foi realizada por policiais civis da 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Amaturá, com apoio da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De acordo com o delegado Frank de Freitas, José Francisco foi flagrado transportando dez exemplares de pirarucu, sem a devida licença ambiental, utilizando uma malhadeira de aproximadamente 300 metros e diversos outros equipamentos.

Na ação, também foram apreendidos cerca de cinco quilos de chumbada, vinte boias de isopor, cinco rolos de linha de pesca, quatro pares de luvas e a malhadeira de arrasto. O pescado, por ser perecível, foi doado à Prefeitura de Amaturá, para ser destinado a instituições conforme determina a legislação ambiental.

José Francisco foi autuado em flagrante por crime ambiental e teve fiança arbitrada. Após o pagamento, ele foi colocado em liberdade e deve cumprir as determinações judiciais.

Fonte:Portal Do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/14:00:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...