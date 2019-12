Homem é preso por planejar matar Bolsonaro: “Preparando a faca”

Faxineiro do Exército em Minas Gerais foi detido na última sexta-feira (29/11/2019), em Três Corações (MG)

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de planejar um ataque ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele teria sido contratado pelo Exército, por meio de uma empresa terceirizada, em Três Corações (MG). As informações são do jornal O Tempo.

A prisão ocorreu na manhã da última sexta-feira (29/11/2019), às vésperas de uma solenidade na Escola de Sargentos das Armas (ESA). O evento contou com a presença do chefe do Executivo.

O suspeito teria ido ao quartel no momento da solenidade para cometer o atentado contra Bolsonaro. Ele publicou um vídeo nas redes sociais mostrando detalhes do plano de assassinato.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito “estaria analisando toda a situação, toda a área, para poder bolar seu plano”. “Na hora em que o presidente chegasse, iria acertar ele”, completa o boletim.

Em uma das gravações, o homem aparece lixando uma escova de dentes e coloca os dizeres: “preparando minha faca para o Bolsonaro e aqui era a regra da rua’”.

O homem teria desistido do crime, pois foi abordado por um colega que viu a publicação na rede social. Assustado, voltou para casa, onde foi preso pelos militares.

A Polícia Federal informou que “o suspeito foi detido antes de ter a oportunidade de estar na presença do presidente”. O homem será investigado pela PF por crime contra a segurança nacional. (Com informações do portal R7)02/12/2019 14:14

