Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental, em Santarém (PA)

As guarnições do 35º Batalhão de Polícia Militar, prenderam no fim da tarde desta segunda-feira (22) um homem por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental. A ação ocorreu no bairro Vitória Régia, em Santarém, no oeste do Pará, após um acompanhamento policial que envolveu diversas viaturas.

De acordo com o relatório da PM, o suspeito foi avistado em atitude suspeita ao sair de uma residência na Rua Goiás, conduzindo uma motocicleta Honda preta, placa OFV-2299. Ao perceber a aproximação da viatura, ele iniciou fuga, desobedecendo à ordem de parada.

Durante a tentativa de fuga, o indivíduo perdeu o controle do veículo e caiu. Em seguida, abandonou a motocicleta e continuou a evasão a pé, adentrando um terreno baldio. No momento em que tentava pular o muro de uma residência, os policiais visualizaram uma arma de fogo tipo pistola caindo de sua cintura. Ele conseguiu ultrapassar o muro e se esconder em uma casa próxima.

Com apoio de outras viaturas, foi montado um cerco policial no quarteirão, e o suspeito foi localizado e detido no interior de uma residência.

Após a detenção, verificou-se que a motocicleta abandonada apresentava numeração de identificação adulterada. Ainda durante diligências na residência do suspeito, foi encontrado um curió mantido em gaiola, configurando crime ambiental.

A Polícia Militar informou que foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF, para preservar a segurança da guarnição e do próprio suspeito, devido ao comportamento agressivo demonstrado no momento da prisão.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Unidade Integrada de Polícia da Nova República, onde foi apresentado à delegada Jacqueline Siebra Maia, sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e crime ambiental.

