Homem é preso por porte ilegal de arma e disparos em via pública em Novo Progresso

Foto: Reprodução/ 46° BPM/ Novo Progresso (PA) — Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (28), por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública, em ocorrência registrada pela Polícia Militar por volta das 2h da manhã, nas proximidades da Rua Tiradentes, em Novo Progresso.

Segundo informações repassadas pelas guarnições do 46° BPM, a central da PM recebeu denúncias de disparos de arma de fogo nas imediações do quartel. As equipes das viaturas 10-4606 e 067 foram acionadas para averiguar a situação.

Durante as diligências, os policiais avistaram um homem caminhando em direção a uma kitnet. Ao ser abordado, ele foi identificado como D. C. d. A., e em sua posse foi encontrado um revólver Taurus calibre .38, de numeração EX44393.

De acordo com o relatório da PM, o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez e informou que a arma seria pertencente a uma empresa de segurança, porém não apresentou documentação que comprovasse a legalidade da posse ou porte do armamento.

Para garantir a segurança da guarnição, o homem foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ele deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública.

A operação foi realizada pelas guarnições da VTR 10-4606, comandada pelo 3° SGT Sidonias, com o CB Farias e SD Corrêa, e da VTR 067, sob o comando do CB Bentes e SD Guedes.

Fonte: Jornal folha do Progresso/46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/06:09:48

