Homem é preso por produzir material de abuso sexual contra irmão de 7 anos no Pará

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e o suspeito segue à disposição da Justiça.

Na tarde desta quarta-feira (20), em continuidade às diligências da segunda fase da operação “Predador”, deflagrada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um investigado por abuso e exploração sexual de crianças na internet, em Ananindeua.

O indivíduo já foi preso em flagrante no ano de 2024 durante uma operação da DCCV por armazenar material de pornografia infantil.

Na ocasião, o celular dele foi apreendido e passou por perícia técnica. A análise do aparelho revelou indícios de novas condutas criminosas graves contra crianças, por isso foi aberto novo inquérito policial que culminou no pedido de prisão preventiva do sujeito, cumprida nesta data.

Vale ressaltar que a vítima identificada pela perícia era o próprio irmão do investigado, de apenas 07 anos de idade.

O suspeito não só produziu material pornográfico do irmão como o transmitiu para conhecidos, por meio de um aplicativo de mensagens. Com a prisão, a Polícia Civil retirou o agressor do convívio com a vítima e garantiu sua proteção física, sexual e psicológica.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/09:19:49

