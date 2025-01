Homem é preso por tocar seios de mulher dentro de ônibus em Marabá | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu nesta quinta-feira (09), na Rodovia PA-150, na Vila Sarandi, no Núcleo Morada Nova.

Uma ocorrência de importunação sexual foi registrada na manhã desta quinta-feira (09), durante uma viagem de ônibus de Belém a Marabá. O caso ocorreu por volta das 6h50, na Rodovia PA-150, na Vila Sarandi, no Núcleo Morada Nova.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via telefone funcional para se dirigir ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual na Vila Sarandi. Uma mulher relatou que estava viajando no ônibus, quando adormeceu e teve seus seios apalpados por Joelisson Santos Craveiro, o passageiro que estava ao seu lado.

Ao perceber que a vítima havia acordado, Joelisson tentou disfarçar a situação cobrindo-se com um lençol. No entanto, a mulher já havia presenciado o ato e imediatamente informou o motorista do ônibus sobre o ocorrido. Durante a viagem, tentaram acionar a Polícia Militar, mas não conseguiram devido à falta de cobertura policial na área.

Ao chegarem em Marabá, a vítima conseguiu comunicar o ocorrido à Polícia Militar. Os policiais se dirigiram ao local e abordaram o ônibus onde Joelisson estava. Após uma busca pessoal, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. O homem segue à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/15:39:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...