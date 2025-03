Homem é preso por tráfico de drogas, em Itaituba; arma e mais de 3 kg de entorpecentes são apreendidos

Foto: Reprodução | A prisão ocorreu na noite de terça-feira (11) no Bairro São Francisco.

Na noite desta terça-feira (11), um homem foi preso por tráfico de drogas no Bairro São Francisco, após uma operação policial que resultou na apreensão de mais de 3 quilos de entorpecentes, armas de fogo e material utilizado para o embalo de drogas. A ação foi realizada após denúncias de movimentação suspeita em uma casa de madeira localizada no final da Rua Quinta.

De acordo com as informações, a guarnição da VTR 1509, comandada pelo Sub Marcos e Sgt Garcia, com apoio do Ten Uchoa, chegou ao local por volta das 19h30. Ao se aproximarem, os policiais avistaram o suspeito saindo da residência em uma motocicleta FAN, cor branca. Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente abordado. Durante a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso um pequeno invólucro de plástico contendo aproximadamente 15 gramas de cocaína.

Questionado sobre a droga, o homem afirmou que havia pego o material dentro da casa e iria entregá-lo a um indivíduo, cuja identidade e local de entrega ele se recusou a revelar. Diante das informações, os policiais adentraram a residência, que consistia em um único cômodo sem divisões. No interior, foram encontrados:

4 invólucros de maconha, com pesos aproximados de 918g, 470g, 302g e 204g;

4 invólucros de cocaína, pesando cerca de 591g, 75g, 15g e 90g;

2 invólucros de oxi, com 598g e 207g.

Além das drogas, foram apreendidos 2 balanças de precisão, 1 revólver calibre .38 com 6 munições intactas e 1 carregador de pistola G2C com 7 munições do tipo 9mm. O material estava escondido em um armário no interior da casa.

Diante da quantidade de drogas e dos elementos encontrados, o homem foi preso em flagrante, algemado e conduzido à Seccional de Polícia para as providências cabíveis. O total de entorpecentes apreendidos foi de 3 quilos e 470 gramas, incluindo cocaína, crack, maconha e oxi.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:56:57

