Homem é preso por tráfico de drogas no nordeste do Pará

Foto: Reprodução/PCPA | Prisão ocorreu durante operação da Polícia Civil na região.

Uma operação que envolveu as Polícias Civil e Militar prendeu um homem em flagrante, nesta terça-feira (21), na cidade de Igarapé Açu, nordeste do estado.

André Fernandes Ferreira de Lima, de 30 anos, foi detido pelo crime de tráfico de drogas, pois em sua posse foram encontradas 42 porções de maconha, além de um tablete de droga que estava pronta para ser comercializada.

Um segundo suspeito que estava na companhia de André também foi levado para a Delegacia da Polícia Civil do município, onde vão ficar à disposição da justiça.

André vai responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode ser de 5 a 15 anos de prisão, além de multa.

A operação envolveu a equipe do delegado Felipe Pereira e agentes públicos da região nordeste do Pará.

Fonte: Ascom PCPA

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

