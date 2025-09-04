Vídeo: Homem é preso por zoofilia contra cachorro, em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Suspeito já teria cometido o crime outras vezes; ele passará por audiência de custódia.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), um homem flagrado em filmagens praticando atos de zoofilia contra um cachorro na Praça do Cidadão, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo testemunhas, esta não teria sido a primeira vez que o suspeito cometeu o crime, havendo inclusive outros registros em vídeo.

O homem foi detido e, até o momento, responderá pelo crime de maus-tratos a animais. Ele será apresentado em audiência de custódia, onde a Justiça definirá as medidas cabíveis.

