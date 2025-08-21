Homem é preso suspeito de agredir o cunhado com golpes de enxada no Pará

Foto: Reprodução | O caso aconteceu por volta das 11h20, na comunidade São das Graças, localizada na estrada 5.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (19) em Belterra, oeste do Pará, suspeito de agredir o cunhado com golpes de enxada. O caso aconteceu por volta das 11h20, na comunidade São das Graças, localizada na estrada 5.

Segundo informações do sargento Elson, da PM, a vítima foi atingida com dois golpes durante um desentendimento familiar. Ferido gravemente, ele foi socorrido inicialmente para o hospital municipal de Belterra e, depois foi transferido para o Hospital de Santarém.

Após receberem a denúncia, policiais militares realizaram buscas na região e localizaram o suspeito escondido em uma área de mata, atrás da casa da irmã dele. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belterra, onde está à disposição da Justiça.

