Homem é preso suspeito de envolvimento em roubo a agencia bancária, em Viseu no Pará

O crime ocorreu em setembro e outros oito supostos envolvidos foram identificados.

Um homem, identificado como Antônio Leandro de Sousa Vasconcelos, de 33 anos, foi preso na terça-feira (12), pela Polícia Civil, suspeito de ter envolvimento em um roubo a uma agência bancária de Viseu, no nordeste do Estado. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, durante ações da Operação Independência, realizada na Vila do Cacoal do Peritoró. Agentes da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA), vinculada a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), estiveram à frente do caso.

A prisão ocorreu após vários dias de diligências e investigações pela região. Antônio é natural de Fortaleza, no Ceará. seria membro de uma organização criminosa responsável pelo arrombamento e roubo a agência bancária, no dia 08 de setembro deste ano. O mandado de prisão temporária contra o suspeito foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Viseu.

Segundo as autoridades, no momento da prisão foi encontrado com o suspeito cerca de quatro quilos de uma substância semelhante a pasta base de cocaína. Sendo assim, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Conforme as autoridades, o suspeito deve responder pelos crimes de Roubo duplamente majorado e associação criminosa armada (Novo Cangaço), assim como por tráfico de drogas. Antônio foi encaminhado para a Depol de Bragança, onde seriam feitos os procedimentos cabíveis. Ele ficará a disposição da justiça.

A Operação independência – alusão a data do cometimento do crime – contou com a colaboração da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE), assim como com a Inteligência do CPR VII e NAI Capanema. As investigações prosseguem até que todos os envolvidos na ação criminosa, sejam presos e processados criminalmente.

Prisões

Conforme as investigações, Antônio seria o sexto preso, sendo o nono identificado na ação criminosa ocorrida em Viseu. Os outros identificados foram:

1º Francisco Martins Saboia – morto em Intervenção policial (11/09/2023) – Viseu;

2º Jose Ires de Souza Bezerra – morto em Intervenção policial (11/09/2023) – Viseu;

3º José Alberto da Silva Lima – morto em Intervenção policial (11/09/2023)*– Viseu;

4º Zaqueu da Silva Menezes – (12/09/2023) – Viseu/PA;

5º Valdeir de Sousa Silva – Preso em flagrante (12/09/2023) – Viseu;

6º Anderson de Nazaré Ribeiro – Preso em flagrante (12/09/2023) – Viseu;

7º Ricardo Johnatan da Costa de Oliveira – Preso Temporariamente (30/11/2023) – Maracanaú, Ceará;

8º Cristovão Leitão Januario – Preso Temporariamente (02/12/2023) – Tamboril, Ceará;

9º Antônio Leandro De Sousa Vasconcelos – prisão Temporariamente (12/12/2023) – Bragança

